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أمير مكة بالنيابة يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

أمير مكة بالنيابة يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

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أمير مكة بالنيابة يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

أمير مكة بالنيابة يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=795056
المناطق_مكة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن استعدادات المنظمة للاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشائها، كما اطلع سموهما على أبرز أعمال المنظمة ودورها في الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في نشر رسالة السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية، والسعي لتعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء وتعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة.

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