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أمانة الأحساء تستعد إطلاق حاويات داخل المنازل

http://almnatiq.net/?p=795093
المناطق_الأحساء
تستعد أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات “الإدارة العامة للنظافة” اطلاق أمانة الأحساء مبادرة “مدينة بلا حاويات” بهدف التخلص من المظهر غير الحضاري والتلوث البيئي الذي تسبب فيه حاويات القمامة التقليدية، والتي تقوم على تأسيس نظام لوضع حاويات النفايات داخل المنازل، ومن المقترح طرحها في حي “الفتح” بالمدنية المبرز كمرحلة أولى.
وذكر أمين الأحساء م.عادل المحلم، الفكرة بأن يقوم صاحب المنزل بوضع صندوق معدني داخل منزله، على أن يكون له بابين بقفلين محكمين، أحدهما (علوي– داخلي) يمكن صاحب المنزل من وضع النفايات بالحاوية، والثاني (جانبي– خارجي) يمكن عامل النظافة من تفريغ الحاوية في التوقيت المحدد يوميًّا.

وأشارم.الملحم إلى أن تطبيق هكذا مبادرة سيقضي على ما يسببه وجود حاويات النفايات بالشوارع من سلبيات بيئية، ومنها التشوه البصري وتكاثر الذباب، وانبعاث الروائح الكريهة، وعبث القطط بالنفايات وتناثرها حول الحاويات، إضافة إلى الاختلاف بين الجيران بسبب موقع الحاوية، وغير ذلك.

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