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“هدف” يدعو الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال إلى التسجيل إلكترونياً في “لقاءات جازان”

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“هدف” يدعو الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال إلى التسجيل إلكترونياً في “لقاءات جازان”

“هدف” يدعو الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال إلى التسجيل إلكترونياً في “لقاءات جازان”
http://almnatiq.net/?p=795104
المناطق _ جازان

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الطلاب والطالبات، والباحثين والباحثات عـن عمل، والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمـال، وأصحاب العمل، إلى التسجيل إلكترونيا في ملتقى لقاءات “هدف” في جازان عبر الرابطhttps://hrdfliqaat.sa، وذلك للاستفادة من برامج وممكنات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف التي يحتضنها الملتقى، الذي سيعقد في مركز الأمير سلطان الحضاري يوم الثلاثاء المقبل (12 نوفمبر) ويستمر لمدة يومين.

ويحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين وتقدم الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق، ويشتـمل كل مسـار على مجموعـة متنوعـة مـن الخدمـات والإمكانات وبرامـج الدعـم وورش العمـل والنـدوات واللقـاءات الموجهـة لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى، وهي: مسار الباحثين والباحثات عن العمل ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى.

ويضم مسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من “هدف“.

في حين يضم مسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين، وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها.

ويهدف ملتقى لقاءات “هدف”، إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية. ويأتي ملتقى لقاءات جازان 2019م، امتدادًا لملتقى  الرياض وجدة والدمام، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، برنامـج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول) ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج.

وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويساهم الملتقى في رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

كما يتيح ملتقى لقاءات جازان 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني. 

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