محافظ ينبع يسلم عدد 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي

المناطق _ ينبع

سلم اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الضيافة بالمحافظة وبحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان ورؤساء ومدراء عدد من الجهات الخيرية بالمحافظة والمستفيدين عدد 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان للمسجلين بالضمان الاجتماعي والمستفيدين من جمعية البر بينبع وذلك بنظام حق الانتفاع

وقدم محافظ ينبع شكره لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود حفظهما الله على اهتمامهم بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه حفظهما الله بتوفير كافة السبل لخدمة محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة وتوجيهاتهم المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية وقد أعرب المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم بتوفير هذه المساكن 0 من جهة أخري وقعت اتفاقية بين مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بتلعة نزا وتتضمن الأتفاقية توفير مساكن بحق الانتفاع وذلك ضمن مبادرات الإسكان التنموي الذي ترعاه وزارة الإسكان .