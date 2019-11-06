طرح مشروع قرية شعبية في دارين بمساحة خمسة آلاف متر مربع تقريبا

المناطق _ القطيف

أنهت بلدية محافظة القطيف الدراسات الخاصة لطرح فرصة استثمارية في دارين، ضمن الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع والمنطقة المحيطة، وإثراء الخريطة الاستثمارية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن خطة البلدية الاستثمارية لهذا العام تتميز بتعدد الفرص والمساحات وتنوع الأنشطة التي تشمل الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية والخدمية، داعيا المهتمين استغلال هذه الفرص والدخول فيها، مشيرا الى أن ضمن الفرص المطروحة فرصة استثمار قرية شعبية في دارين، تتضمن أنشطة ترفيهية وسياحية متنوعة، بمساحة 4910م2.

وأشار الى أن المشروع يتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارية، ويقام في موقع متميز بالقرب من ميناء دارين التاريخي في مركز تجارة اللؤلؤ والمسك قديما، لافتا الى أن القرية تتكون من مطاعم شعبية، ومنطقة ألعاب أطفال، ومحلات شعبية.

وأكد أن البلدية بصدد طرح العديد من الفرص الاستثمارية حيث أعلنت مؤخرا عن طرح حزمة من المشاريع المتميزة والنوعية بلغت 70 فرصة استثمارية، وستعلن عن المشاريع المتبقة تدريجياً، مؤكدًا وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن مدن وقرى محافظة القطيف تستوعب الكثير من المشاريع الاستثمارية السياحية والتجارية؛ نظرًا لموقعها المتميز وتنوعها البيئي “بحري – زراعي – صحراوي“.

ونوه بتوجه واهتمام معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأهمية جذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال، وتحقيق المشاركة للقطاع الخاص بشكل أكبر في خطط التنمية والتطوير بالمحافظة، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية توفرها البلدية، ويمكن لمؤسسات القطاع الخاص تنفيذها، منوها لجملة من المشروعات التي تسهم في توفير جملة من الخدمات والسلع والمشاريع للمحافظة، وفتح باب التعاون والمشاركة العامة بما يخدم المحافظة، ويسهم في تسويق الفرص الاستثمارية وتطوير الخدمات البلدية