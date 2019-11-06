احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يهنئ رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالقفل بحصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسة جمهورية سنغافورة ويقيم مأدبة غداء تكريما لها
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع شراكة بين السجون واسمنت القصيم لتوظيف النزلاء
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يباشر ١٣ حالة في مدرسة بنات شرق الرياض
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تنفذ محاضرة حول التخصصات الواعدة في سوق العمل وفق رؤية 2030
منطقة نجران
 “الصندوق العقاري” إيداع أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني”
أبرز المواد
 طرح مشروع قرية شعبية في دارين بمساحة خمسة آلاف متر مربع تقريبا
المنطقة الشرقية
 محافظ ينبع يسلم عدد 11 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي
أبرز المواد
 “هدف” يدعو الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال إلى التسجيل إلكترونياً في “لقاءات جازان”
أبرز المواد
 جمهورية القمر المتحدة ترحب بالاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
أبرز المواد
 أمر ملكي بترقية (536) عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يهنئ رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالقفل بحصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي

سمو أمير منطقة جازان يهنئ رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالقفل بحصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسة جمهورية سنغافورة ويقيم مأدبة غداء تكريما لها

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسة جمهورية سنغافورة ويقيم مأدبة غداء تكريما لها

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع شراكة بين السجون واسمنت القصيم لتوظيف النزلاء

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع شراكة بين السجون واسمنت القصيم لتوظيف النزلاء

أبرز المواد

“الصندوق العقاري” إيداع أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

“الصندوق العقاري” إيداع أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني”
http://almnatiq.net/?p=795121
المناطق _ الرياض
‫أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 1.365 مليار وثلاثمائة مائة وخمسة وستين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.‬
‫وذكر الصندوق في بيان صحفي له، اليوم، أن 235 مليون ريال خصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 1.130مليارومائة وثلاثين مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية الأستاذ منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، بلغت 9.474 تسعة مليارات واربعمائة وأربعة وسبعين مليون ريال.‬
‫ولفت إلى أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيسي في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي “التمويل المدعوم” بلغ نحو 1.831 مليار وثمانمائة وواحد وثلاثين مليون ريال حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي، فيما تم إيداع 7.643 سبعة مليارات وستمائة وثلاثة واربعين مليون ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من كافة القطاعات العسكرية‬.
‫وقال بن ماضي إن الصندوق إذ يعلن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم ليؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب وتمكينهم من الاستفادة من كافة البرامج والمبادرات التي توفر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.‬
‫وأكد على اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه  لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مؤكداً استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها، موضحاً أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتم خمسون عاماً تم تمديدها حتى نهاية شهر مارس 2020 كما اطلق سكني مبادرة دعم تجديد المساكن والتي تمكن المواطنين المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق ممن لا تزيد أعمارهم عن 50 عاماً من الحصول على جزء من دعمه مقدماً عند شراء وحدة سكنية جاهزة تجاوز عمرها 15 سنة . .‬
‫يشار إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري و مركز العناية بالمستفيد 199088 جميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية .

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة
سمو أمير منطقة جازان يهنئ رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالقفل بحصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي

سمو أمير منطقة جازان يهنئ رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالقفل بحصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسة جمهورية سنغافورة ويقيم مأدبة غداء تكريما لها

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسة جمهورية سنغافورة ويقيم مأدبة غداء تكريما لها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*