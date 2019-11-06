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الهلال الأحمر يباشر ١٣ حالة في مدرسة بنات شرق الرياض

الهلال الأحمر يباشر ١٣ حالة في مدرسة بنات شرق الرياض
http://almnatiq.net/?p=795132
المناطق _ الرياض

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حالة حريق بمدرسة بنات بحي الصحابة شرق الرياض من خلال إرسال ١١ فرقة إسعافية للموقع وتم مباشرة ١٣ حالة جميعهم طالبات.

 وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ صباح اليوم عند الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من المدرسة يفيد بوجود حالة إغماء واحدة وتم على الفور تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعاف للمدرسة وعند الوصول تبين أنه هناك صفارات إنذار حريق وتم تدعيم الموقع بــ خمس فرق تدخل سريع إضافة لخمس فرق إسعافية، حيث تم مباشرة ١٣ حالة هلع وخوف لطالبات المدرسة وتم علاجهن في نفس الموقع من خلال التأكد من العلامات الحيوية للمصابات وإعطائهن أوكسجين بسبب ضيق التنفس الذي تسبب في الهلع والخوف.

وقال الجلاجل إن عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع انتظرت خارج المدرسة ما يقارب السبع دقائق حتى تم السماح للفرق بالدخول، وعند الدخول تبين أن هناك أكثر من ١٢ حالات أخرى حيث تم إبلاغ العمليات عن طريق الفرق المباشرة لتدعيم الموقع بمزيد من الفرق الإسعافية.

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