الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع شراكة بين السجون واسمنت القصيم لتوظيف النزلاء

المناطق _ بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع عقد شراكة مجتمعية بين مديرية السجون بمنطقة القصيم وشركة أسمنت القصيم, بحضور مدير سجون المنطقة العميد خالد الجربوع, ومدير سجن بريدة المقدم مساعد الرعوجي.

ويهدف عقد الشراكة إلى التعاون والتكامل لمواجهة كل ما يحتاجه النزلاء والنزيلات والمفرج عنهم من خدمات في مجال إيجاد الفرصة الوظيفية بعد الانتهاء من محكومياتهم، ووقع عقد الشراكة من قبل مديرية السجون مدير إدارة سجن بريدة المقدم مساعد الرعوجي ، ومن قبل شركة الأسمنت مدير الموارد البشرية ابراهيم القحطاني.

وبارك سمو أمير القصيم عقد الشراكة، مشدداً على أهمية خدمة النزلاء وتأهيلهم ورعايتهم، وأنهم فئة عزيزة تستحق أن تعطى الفرصة للإصلاح والتأهيل، مشيداً بمثل هذه الأعمال التي تُعزز من توفير فرص العمل للنزلاء، وتفتح لهم الآفاق في تنويع مجالات العمل في القطاع الخاص، مشيداً بتفعيل جانب المسؤولية المجتمعية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتوجيه الجهود الحالية إلى المساهمة في إعادة تأهيل النزلاء وتوظيفهم، مثمناً الدور الرائد لشركة اسمنت القصيم وتفعيل دورها المجتمعي بتوظيف النزلاء للاستثمار في طاقاتهم والمساهمة في جعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع بعد الانتهاء من محكومياتهم، متمنياً أن يحقق عقد الشراكة الأهداف المنشودة بالشكل الأمثل، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.