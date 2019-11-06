سمو أمير منطقة جازان يهنئ رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالقفل بحصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, محافظ صامطة احمد بن عبدالله زعلة , ورئيس مركز القفل نزار معدي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل احمد بن علي محنشي وعدداً من منسوبي وأعضاء اللجنة وذلك بعد حصولهم على جائزة أفضل فكرة عمل أجتماعي لعام 2019م.

وهنأ سموه في مستهل اللقاء رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل ومنسوبي وأعضاء اللجنة بمناسبة حصول اللجنة على جائزة أفضل فكرة عمل أجتماعي لعام 2019م متمنياً للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات.

واستمع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح مفصل من رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل عن ماححقتة اللجنة لحصولها على جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي لعام 2019م, والذي تنفذه المنظمة الأوربية العربية للتبادل الثقافي البلجكية والأكاديمية الأروربية العربية للدراسات والتدريب ومجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية والاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة والتدريب في بلجيكا.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل أحمد علي محنشي أن منح اللجنة شهادة جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي, يأتي تأكيداً لما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للجهات الحكومية والخيرية بمختلف مناطق المملكة.

وأكد سموه أهمية الدور المناط بلجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة وغيرها من الجهات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالجانب الاجتماعية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

من جانبه عبر رئيس وأعضاء لجنة التنمية بالقفل عن شكرهم لما تجده اللجنة من اهتمام من قيادتنا الرشيدة أيدها الله وعلى ما يقدمه أمير منطقة جازان من دعم ومتابعة ومن سمو نائبه ؛ لكل ما تقوم به اللجنة من مهام وما تنفذه من أعمال.