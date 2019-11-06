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انطلاق المرحلة الأولى لرالي العلا نيوم

انطلاق المرحلة الأولى لرالي العلا نيوم
http://almnatiq.net/?p=795155
المناطق _ تبوك
انطلق اليوم سباق سيارات ودراجات رالي العُلا نيوم في مرحلته الأولى الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية اليوم بمسافة 212 كيلومترا بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية من داخل المملكة وخارجها .
ويتألف الرالي من 4 مراحل تنافسيّة ما بين محافظة العُلا ومنطقة نيوم بدأت المرحلة الأولى اليوم من “الرفيعة” جنوب محافظة العلا وتنتهي في قرية “العين”  تليها أيضاً المرحلة الثانية يوم الخميس 7 “نوفمبر” في نفس المسار الرحلة الأولى والمرحلة الثالثة يوم الجمعة 8 “نوفمبر” وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا وتبدأ من “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود” وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومترا يوم السبت 9 “نوفمبر” تبدأ في “المويلح” وتنتهي في “تريم” .

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