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بلدية الخفجي: إتلاف 238 كلجم مواد غذائية خلال شهر

بلدية الخفجي: إتلاف 238 كلجم مواد غذائية خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=795162
المناطق _ الخفجي

نفذت بلدية محافظة الخفجي (إدارة صحة البيئة) حملة على المنشآت الغذائية، تهدف لمتابعة المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة و تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، وذلك خلال شهر صفر الماضي.

وذكر المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة قامت بعمل جولات ميدانية بعدد (238) جولة ونتج عن هذه الجولات زيارة عدد (528) منشآت صحية ومصدرة مواد غذائية بوزن (238)كجم لحوم وأسماك وأجبان، وذلك لظهور علامات التلف والفساد عليها ولعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير اشعارات مخالفة بعدد (84) اشعار، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة, مشيراً في الوقت نفسه واستكمالاً لمعالجة التشوه البصري وتحسين للمشهد الحضري تم تنفيذ حملات على الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع بالطرقات العامة، وتم إشعار عدد (18) من الحظائر وغرف وضعت عشوائية بإزالتها من الموقع ومنع وإزالة عدد (22) حظيرة من ممارسة البيع بالطرق الرئيسية بسوق الأغنام وتطبيق النظام بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات.

من جهة أخرى أوضح المهندس “الحميداني” عن عدد المذبوحات لشهر صفر بمسلخ المحافظة والذي نتج عن ذبح (3058) ذبيحة من الحيوانات الصغيرة من الأغنام والماعز وعدد (78)ذبيحة من الحيوانات الكبيرة من الجمال والأبقار.

وذكر بأن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز 940.

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