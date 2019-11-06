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غرفة تبوك تُنظم ورشة عمل عن البوابة الإلكترونية “سابر”

غرفة تبوك تُنظم ورشة عمل عن البوابة الإلكترونية “سابر”

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غرفة تبوك تُنظم ورشة عمل عن البوابة الإلكترونية “سابر”

غرفة تبوك تُنظم ورشة عمل عن البوابة الإلكترونية “سابر”
http://almnatiq.net/?p=795187
المناطق _ تبوك
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك غداً بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل حول التعريف بالبوابة الإلكترونية للمطابقة “سابر”  التي أطلقتها الهيئة بهدف تسهيل إجراءات دخول السلع والحد من الغش التجاري وذلك في مقر الغرفة بتبوك.
وتأتي الورشة في إطار الجهود المُشتركة بين الغرفة والهيئة لرفع وعي قطاع الأعمال في المنطقة من الموردين وأصحاب المصانع المحلية والمهتمين بمنصة “سابر” الإلكترونية وما تؤديه من خدمات تُسهل دخول السلع وتحد من ممارسات الغش التجاري وغيرها من الخدمات التي تصب في إطار سرعة الإنجاز وحماية المستثمرين والمستهلكين في آن واحد.

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