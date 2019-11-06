فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير بغرس 500 شتلة

المناطق _ تبوك

انطلقت بمنطقة تبوك اليوم حملة التشجير للعام الزراعي 1441هـ والتي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ضمن مبادرة الوزارة التي تستهدف زراعة مايفوق الـ 4 ملآيين شجرة في جميع أنحاء المملكة بحلول العام 2030.

وقام الفرع بزراعة 500 شتلة في اليوم الأول وذلك في المنتزة الوطني شرق مدينة تبوك وبمشاركة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة بعدد من طلبة المدارس .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الافنس الرويلي أن هذه المبادرة انطلقت هذا العام وستسهم بمشيئة الله في غرس روح المشاركة المجتمعية والعمل على نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية التي فيها مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في الحفاظ على الأشجار وتوسيع الرقعة الخضراء في المنطقة .

يذكر أن المنتزة الوطني تبلغ مساحته 10 مليون متر مربع ويجري العمل فيه على زراعة 350 ألف شتلة من النباتات المحلية .