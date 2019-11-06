اتفاقية شراكة بين فرع وزارع العمل بمنطقة تبوك وفريق “فزعة” التطوعي

المناطق _ تبوك

وقعت إدارة الإشراف الاجتماعي على الفروع الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك وفريق “فزعة” التطوعي اتفاقيه شراكة مجتمعية تهدف لتعزيز التعاون وتفعيل البرامج والأنشطة التي تخدم المجتمع، بجميع فئاته.

ومثل إدارة الاشراف الاجتماعي للتوقيع أحمد غالب العنزي فيما وقع قائد فريق فزعه التطوعي أحمد العماش كممثل عن الفريق.

ورحب فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بالمنطقة بعقد مثل هذه الشراكات التي تصب في خدمة أبنائنا وبناتنا بالدور الإيوائية في عدة مجالات سواء الصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية مما يعزز الدور الكبير لأهمية الشراكة المجتمعية والسعي قدما نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على مبدأ تنمية المجتمع كأحد مبادئها الأساسية.