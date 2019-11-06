الشلعان يكرم 23 طالب حصلوا على البرنامج الدولي لريادة الأعمال

الدمام - عبدالله السعيدي

اكيد مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان على فخرنا بنجاح ابناؤنا الطلاب في برنامج ريادة الأعمال بمناسبة حصلوهم على الشهادة المعتمدة في البرنامج الدولي لريادة الأعمال من جمهورية فنلندا .مشيرا الى ان طموحنا أن تكونوا قدوة وأن يكون لكم بصمة بالمستقبل القريب في ادارة الاعمال بهذا البلد الغالي في ضل توجه رؤية حكومتنا الرشيدة 2030 التي تنصب في تطوير هذا النشاط الاقتصادي والحيوي .وما تحقق من إنجاز إنما تحقق بدعم من وزارة التعليم وتوجهات معالي الوزير ممثلة في إدارة نشاط الطلاب وقد اعتمدت الوزارة المادة في برنامج المقررات الدراسية كمادة اختيارية في النظام

وحضر التكريم الدكتور سامي العتيبي المساعد للشؤون التعليمية ومدير ادارة خدمات الطلاب حاتم الغامدي ورئيس قسم البرامج العامة محمد الشهري

ويهدف البرنامج الدولي لريادة الأعمال الذي يقام في ثلاث مدارس على مستوى المملكة بالشراكة مع شركة فنلندية متخصصة في ريادة الأعمال بحيث يصبح الطلاب بأذن الله في المستقبل لديهم امكانيات تمكنهم من أن يكونوا رواد أعمال