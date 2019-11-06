القوات البحرية تدشن الشعار والموقع الرسمي للملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية

المناطق _ الرياض

دشنت القوات البحرية الملكية السعودية شعار وهوية “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية ” الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، بعنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية) والموقع الإلكتروني الخاص به، (Www.sim-rsnf.gov.sa)، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي ، وذلك خلال الفترة (27 – 29) ربيع الأول 1441هـ الموافق (24 – 26) نوفمبر 2019م بالرياض .

ويستعرض الملتقى عدداً من المحاور الرئيسية يقدمها خبراء من ذوي الاختصاص والخبرة في ما يتعلق بالبيئة البحرية تتناول نظرة عامة عن الممرات البحرية الاستراتيجية، والتهديد الإقليمي، والأمن البحري، والقانون الدولي ، ومكافحة الجريمة في البيئة البحرية.

كما يوفر الملتقى ورش العمل لكافة المحاور، بالإضافة إلى معرض مصاحب للملتقى لأبرز الشركات العالمية لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية.