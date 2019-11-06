دشنت القوات البحرية الملكية السعودية شعار وهوية “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية ” الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، بعنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية) والموقع الإلكتروني الخاص به، (Www.sim-rsnf.gov.sa)، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي ، وذلك خلال الفترة (27 – 29) ربيع الأول 1441هـ الموافق (24 – 26) نوفمبر 2019م بالرياض .
ويستعرض الملتقى عدداً من المحاور الرئيسية يقدمها خبراء من ذوي الاختصاص والخبرة في ما يتعلق بالبيئة البحرية تتناول نظرة عامة عن الممرات البحرية الاستراتيجية، والتهديد الإقليمي، والأمن البحري، والقانون الدولي ، ومكافحة الجريمة في البيئة البحرية.
كما يوفر الملتقى ورش العمل لكافة المحاور، بالإضافة إلى معرض مصاحب للملتقى لأبرز الشركات العالمية لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية.
القوات البحرية تدشن الشعار والموقع الرسمي للملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية
دشنت القوات البحرية الملكية السعودية شعار وهوية “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية ” الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، بعنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية) والموقع الإلكتروني الخاص به، (Www.sim-rsnf.gov.sa)، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي ، وذلك خلال الفترة (27 – 29) ربيع الأول 1441هـ الموافق (24 – 26) نوفمبر 2019م بالرياض .
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