احدث الأخبار

هيئة الهلال الأحمر تشارك في تسليم 12 طفل يمني الى السلطات اليمنية
منطقة تبوك
 القوات البحرية تدشن الشعار والموقع الرسمي للملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية
أبرز المواد
 الشلعان يكرم 23 طالب حصلوا على البرنامج الدولي لريادة الأعمال
المنطقة الشرقية
 اتفاقية شراكة بين فرع وزارع العمل بمنطقة تبوك وفريق “فزعة” التطوعي
منطقة تبوك
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير بغرس 500 شتلة
منطقة تبوك
 غرفة تبوك تُنظم ورشة عمل عن البوابة الإلكترونية “سابر”
منطقة تبوك
 أمير القصيم يكرم الأعضاء المشاركين في خدمة الحجاج من منسوبي التدريب التقني والمهني
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة العمل والإمارة لتأسيس منصة للتطوع
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى توقيع عدد من الاتفاقيات لإطلاق مركز “تكامل” لرعاية وتنمية الأيتام بمحافظة الأحساء
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يدشن ويضع حجر الأساس لـ 18 مشروعًا مائيًا في الأحساء
أبرز المواد
 بلدية الخفجي: إتلاف 238 كلجم مواد غذائية خلال شهر
المنطقة الشرقية
 انطلاق المرحلة الأولى لرالي العلا نيوم
أبرز المواد
هيئة الهلال الأحمر تشارك في تسليم 12 طفل يمني الى السلطات اليمنية

هيئة الهلال الأحمر تشارك في تسليم 12 طفل يمني الى السلطات اليمنية

منطقة تبوك
القوات البحرية تدشن الشعار والموقع الرسمي للملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية

القوات البحرية تدشن الشعار والموقع الرسمي للملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية

أبرز المواد
الشلعان يكرم 23 طالب حصلوا على البرنامج الدولي لريادة الأعمال

الشلعان يكرم 23 طالب حصلوا على البرنامج الدولي لريادة الأعمال

المنطقة الشرقية
اتفاقية شراكة بين فرع وزارع العمل بمنطقة تبوك وفريق “فزعة” التطوعي

اتفاقية شراكة بين فرع وزارع العمل بمنطقة تبوك وفريق “فزعة” التطوعي

منطقة تبوك

هيئة الهلال الأحمر تشارك في تسليم 12 طفل يمني الى السلطات اليمنية

هيئة الهلال الأحمر تشارك في تسليم 12 طفل يمني الى السلطات اليمنية
http://almnatiq.net/?p=795205
المناطق _ تبوك
شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في الإشراف على عملية تسليم 12 طفلاً يمنياً إلى السلطات اليمنية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان ـ، حيث تسعى الهيئة من خلال المشاركة الى ابعاد الأطفال اليمنيين عن العمليات القتالية، وإيصالهم إلى أهلهم؛ والتي جاءت هذه المشاركة بدعوة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.
وثمّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي الجهودَ الكبيرة التي تبذلها المملكة للإفراج عن الأطفال اليمنيين الذين تم تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال؛ وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشارت الهيئة إلى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له؛ خاصة أثناء النزاعات المسلحة؛ بما في ذلك الحيلولة دون تجنيد الأطفال للمشاركة في العمليات القتالية، وهي تحرص في هذا الصدد على معاملة هؤلاء الأطفال بشكل إنساني، وإلحاقهم ببرامج تأهيل لإعادة إدماجهم في المجتمع، ومن ثم تسليمهم للسلطات اليمنية التي تسعى بدورها إلى لَمّ شملهم بذويهم.
يأتي ذلك في سياق سعي المملكة الدؤوب إلى بلوغ أفضل المستويات؛ لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ بما في ذلك حقوق الطفل التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

روابط ذات صلة

اتفاقية شراكة بين فرع وزارع العمل بمنطقة تبوك وفريق “فزعة” التطوعي

اتفاقية شراكة بين فرع وزارع العمل بمنطقة تبوك وفريق “فزعة” التطوعي
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير بغرس 500 شتلة

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يطلق حملة التشجير بغرس 500 شتلة
غرفة تبوك تُنظم ورشة عمل عن البوابة الإلكترونية “سابر”

غرفة تبوك تُنظم ورشة عمل عن البوابة الإلكترونية “سابر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*