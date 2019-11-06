أمير الباحة يستقبل رئيس مركز بني كبير

المناطق _ الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, رئيس مركز بني كبير بندر بن سويلم العضيلة, يرافقه الرئيس الفخري للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببني كبير علي بن عثمان بن حاسن, وأعضاء اللجنة وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالعضيلة ومرافقيه متمنياً لهم دوام التوفيق.

واستمع سموّه من العضيلة شرحاً مفصلاً عن نشاطات المركز خلال الفترة الماضية وما تقدمه لجنة التنمية بالمركز من دعم للشباب والشابات من خلال تأسيس فرق تطوعية وعمل مبادرات تهدف إلى خدمة أهالي المركز بكل الفئات وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بدعم القيادة الرشيدة أيدها الله.

وأشاد سمو أمير المنطقة بما رآه من إنجازات بمركز بني كبير حاثاً على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والرفع بكل ما يحتاجه المركز والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير ما يلزم، كذلك تكثيف الجهود لتقديم ما يحتاجه الأهالي من فعاليات وأنشطة متنوعة وهادفة من خلال لجنة التنمية بالمركز.

من جهته أعرب العضيلة باسمه ونيابة عن أهالي مركز بني كبير بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على متابعته للمركز وحرصه على راحة المواطنين, واعدا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات سموّه وتلبية لاحتياجات الأهالي.

وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية.

حضر الاستقبال وكيل امارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.