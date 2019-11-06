نائب وزير النقل يجتمع بنائب وزير العمل لرفع توطين عقود الصيانة

استقبل معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي اليوم الأربعاء 9/3/1441هـ الموافق 6/11/2019م بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.
حيث تمت مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بمبادرة رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها وزارة النقل للتكامل مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وحضر اللقاء كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ومدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” المهندس أحمد البلوي، ومستشار وزير النقل المهندس هذلول الهذلول.
التعليقات (٠) اضف تعليق