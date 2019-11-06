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نائب وزير النقل يجتمع بنائب وزير العمل لرفع توطين عقود الصيانة

نائب وزير النقل يجتمع بنائب وزير العمل لرفع توطين عقود الصيانة
http://almnatiq.net/?p=795213
المناطق _ الرياض

استقبل معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي اليوم الأربعاء 9/3/1441هـ ‏الموافق 6/11/2019م بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ‏الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.‏

حيث تمت مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بمبادرة رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة ‏بالجهات العامة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها وزارة النقل ‏للتكامل مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ‏‏2030م.‏

وحضر اللقاء كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ومدير عام ‏البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” المهندس ‏أحمد البلوي، ومستشار وزير النقل المهندس هذلول الهذلول.

 

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