وفد “سنغافوري” يزور وزارة الإسكان لمناقشة التعاون في المجال الإسكاني

المناطق _ الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدرمستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع ، وفداً سنغافورياً يرأسه رئيس مجلس إدارة شركة “Meinhardt (Singapore) Pte Ltd الدكتور شاهزاد نسيم .

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سمو الأمير للوفد السنغافوري، بعد ذلك تم إطلاع الوفد على مشاريع وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان، إضافة إلى دراسة آليات تفعيل التعاون المشترك من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين البلدين.

كما تم بحث الفرص الاستثمارية لدى المملكة وسبل التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.