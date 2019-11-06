احدث الأخبار

الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة
أبرز المواد
 سباهي” يعتمد” الفيحاء والفيصلية” في معايير الجودة وسلامة المرضى بالمجمعة
منطقة الرياض
 وزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر
أبرز المواد
 سمو محافظ حفر الباطن يستقبل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري
المنطقة الشرقية
 محافظ بني حسن يفتتح ورشة عمل للتعريف بالجمعيات التعاونية وأهدافها وأنشطتها
منطقة الباحة
 سمو الأمير محمد بن ناصر وبحضور سمو نائبه يرأس الاجتماع الأول لأعضاء شرف مركز الأطفال المعوقين بجازان
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يلتقي رئيسة جمهورية سنغافورة
أبرز المواد
 خلال شهر : أكثر من نصف مليون ريال غرامة لمحلات مخالفة في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 وفد “سنغافوري” يزور وزارة الإسكان لمناقشة التعاون في المجال الإسكاني
أبرز المواد
 نائب وزير النقل يجتمع بنائب وزير العمل لرفع توطين عقود الصيانة
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل رئيس مركز بني كبير
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر تشارك في تسليم 12 طفل يمني الى السلطات اليمنية
منطقة تبوك
الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة

الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة

أبرز المواد
سباهي” يعتمد” الفيحاء والفيصلية” في معايير الجودة وسلامة المرضى بالمجمعة

سباهي” يعتمد” الفيحاء والفيصلية” في معايير الجودة وسلامة المرضى بالمجمعة

منطقة الرياض
وزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر

وزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر

أبرز المواد
سمو محافظ حفر الباطن يستقبل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري

سمو محافظ حفر الباطن يستقبل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري

المنطقة الشرقية

خلال شهر : أكثر من نصف مليون ريال غرامة لمحلات مخالفة في وادي الدواسر

خلال شهر : أكثر من نصف مليون ريال غرامة لمحلات مخالفة في وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=795222
وادي الدواسر _ فالح الدوسري
كشفت بلدية محافظة وادي الدواسر عن  نتائج جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية خلال شهر صفر المنصرم ، حيث وصلت قيمة الغرامات إلى 5.81200  ( خمسمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان ريال ) في أكثر من 354 جولة.
وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس أن عدد المحلات المخالفة بلغ 174 محلاً  ، فيما بلغ عدد المحلات التي تم اغلاقها 42 محلاً ، مشيراً إلى أن مجمل المخالفات تمثلت في سوء التجهيزات ، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، ومواد غذائية فاسدة ، وتخزين و نقل مواد غذائية بطريقة غير صحية إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى.
وأكد  “السليس” استمرار الجولات الرقابية الميدانية دون تهاون على المنشآت الغذائية، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ‫والعمل على القضاء على الممارسات غير الصحية واتخاذ كل التدابير الوقائية من أجل توفير بيئة صحية آمنة للمستهلكين.
داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة .

روابط ذات صلة

سباهي” يعتمد” الفيحاء والفيصلية” في معايير الجودة وسلامة المرضى بالمجمعة

سباهي” يعتمد” الفيحاء والفيصلية” في معايير الجودة وسلامة المرضى بالمجمعة
وزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر

وزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر
سمو أمير منطقة الرياض يلتقي رئيسة جمهورية سنغافورة

سمو أمير منطقة الرياض يلتقي رئيسة جمهورية سنغافورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*