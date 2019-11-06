خلال شهر : أكثر من نصف مليون ريال غرامة لمحلات مخالفة في وادي الدواسر

وادي الدواسر _ فالح الدوسري

كشفت بلدية محافظة وادي الدواسر عن نتائج جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية خلال شهر صفر المنصرم ، حيث وصلت قيمة الغرامات إلى 5.81200 ( خمسمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان ريال ) في أكثر من 354 جولة.

وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس أن عدد المحلات المخالفة بلغ 174 محلاً ، فيما بلغ عدد المحلات التي تم اغلاقها 42 محلاً ، مشيراً إلى أن مجمل المخالفات تمثلت في سوء التجهيزات ، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، ومواد غذائية فاسدة ، وتخزين و نقل مواد غذائية بطريقة غير صحية إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى.

وأكد “السليس” استمرار الجولات الرقابية الميدانية دون تهاون على المنشآت الغذائية، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ‫والعمل على القضاء على الممارسات غير الصحية واتخاذ كل التدابير الوقائية من أجل توفير بيئة صحية آمنة للمستهلكين.

داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة .