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سمو أمير منطقة الرياض يلتقي رئيسة جمهورية سنغافورة

سمو أمير منطقة الرياض يلتقي رئيسة جمهورية سنغافورة
http://almnatiq.net/?p=795229
المناطق _ الرياض
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،اليوم ، بفخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة ، وذلك بمقر الإقامة بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات .
حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .
كما حضره من الجانب السنغافوري الوفد الرسمي المرافق لفخامتها .

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