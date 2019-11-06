سمو الأمير محمد بن ناصر وبحضور سمو نائبه يرأس الاجتماع الأول لأعضاء شرف مركز الأطفال المعوقين بجازان

جازان _ فضة عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، الاجتماع الأول لأعضاء الشرف بمركز الأطفال المعوقين بجازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وذلك بقاعة الاجتماعات الر ئيسة بالإمارة.

واستهل سمو أمير المنطقة الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الخدمات المجانية “طبية، تأهيلية، تربوية، نفسية، اجتماعية، توعوية” لمحتاجيها من أطفال المنطقة وما يقدمه المركز من أعمال تمس هذه الفئة الغالية ، راجياً العون والتوفيق للقائمين عليه.

وجرى خلال اللقاء بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها ، استعراض آليه وتقارير عمل المجلس الإشرافي ولائحته والخدمات التي يقدمها المركز والميزانية التشغيلية للمركز والاتفاقيات التي تم توقيعها مع 8 جهات حكومية وخاصة وإطلاق ثلاث مبادرات لأطفال المركز مع عدة جهات ، إضافة لبحث مجمل الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، كما استمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيال ما جرى بحثه من موضوعات.