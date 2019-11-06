سمو محافظ حفر الباطن يستقبل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري

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استقبل صاحب السمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود

بمكتب سموه بالمحافظة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء.

ورحب سموه بزيارة معاليه لمحافظة حفرالباطن مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به المشايخ والعلماء بالمملكة وجهودهم الكبيرة لخدمة المجتمع وتوعية المواطنين وتاصيل قيم مجتمعنا وترسيخ تعاليم ديننا الحنيف في ظل الاهتمام الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله.