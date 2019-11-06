يلتقي غدًا فريق الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة مع الهداية صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط ، ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة على صالة نادي الخليج بسيهات 6 مساء .
ويقود اللقاء يعقوب السبت وعبدالمحسن الجزيري حكم ثان وماهر المطوع مسجلاً المباراة .
ويلعب غدًا الهلال الوصيف برصيد 15 نقطة مع الابتسام صاحب المركز التاسع 4 نقاط ، ويقود اللقاء أمين الطريفي ومحمد الدرعان حكم ثان وعبدالرحمن الراجح مسجلاً المباراة على صالة الهيئة العامة للرياضة 6 مساء.
الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة
يلتقي غدًا فريق الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة مع الهداية صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط ، ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة على صالة نادي الخليج بسيهات 6 مساء .
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