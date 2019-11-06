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الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة

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الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة

الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة
http://almnatiq.net/?p=795255
المناطق _ الرياض

يلتقي غدًا فريق الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة مع الهداية صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط ، ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة على صالة نادي الخليج بسيهات 6 مساء .
ويقود اللقاء يعقوب السبت وعبدالمحسن الجزيري حكم ثان وماهر المطوع مسجلاً المباراة .
ويلعب غدًا الهلال الوصيف برصيد 15 نقطة مع الابتسام صاحب المركز التاسع 4 نقاط ، ويقود اللقاء أمين الطريفي ومحمد الدرعان حكم ثان وعبدالرحمن الراجح مسجلاً المباراة على صالة الهيئة العامة للرياضة 6 مساء.

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