رئيس الغرفة التجارية بتبوك يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للسياحة بالمملكة

المناطق _ تبوك

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي أهمية الاجتماعات التي تسهم في إبراز التنمية السياحة التي تشهدها مناطق المملكة في شتى المجالات داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية والطبيعية التي تزخر بها منطقة تبوك والاستثمار في الفرص المتاحة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية ماجد بن عبدالمحسن الحكير وأعضاء اللجنة الذين عقدوا اليوم اجتماعهم الدوري بغرفة تبوك التجارية.

وفي بداية اللقاء رحب ” الحارثي” برئيس وأعضاء اللجنة متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم وكل ما فيه خدمة الصالح العام، منوهاً بأهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في خدمة الجوانب السياحية.

من جهته أكد الحكير حرص واهتمام اللجنة بكل مايخدم المواطن والوطن مبيناً أن اللجنة تسعى لتقديم خدماتها وفق خطط واستراتيجيات مستدامة وحرصها على تقديم منتج إستثماري لاسيما في تبوك التي تُعد واعدة وزاخرة بالفرص في قطاع السياحة.