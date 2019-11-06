احدث الأخبار

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو
أبرز المواد
 في إنجاز مهني جديد.. مبتعث سعودي يحصل على المركز الأول في مسابقة اختبار الاختراق
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤول أوروبي
أبرز المواد
 “أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق
منطقة الباحة
 السفير الجندان يباشر مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ
أبرز المواد
 دبلوماسيون: إيران احتجزت مفتشة في وكالة الطاقة الذرية لفترة وجيزة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان: العضل جريمة حرمتها الشريعة ومنعتها الأنظمة
أبرز المواد
 رئيس الغرفة التجارية بتبوك يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للسياحة بالمملكة
منطقة تبوك
 الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة
أبرز المواد
 سباهي” يعتمد” الفيحاء والفيصلية” في معايير الجودة وسلامة المرضى بالمجمعة
منطقة الرياض
 وزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر
أبرز المواد
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو

أبرز المواد
في إنجاز مهني جديد.. مبتعث سعودي يحصل على المركز الأول في مسابقة اختبار الاختراق

في إنجاز مهني جديد.. مبتعث سعودي يحصل على المركز الأول في مسابقة اختبار الاختراق

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤول أوروبي

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤول أوروبي

أبرز المواد
“أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق

“أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق

منطقة الباحة

هيئة حقوق الإنسان: العضل جريمة حرمتها الشريعة ومنعتها الأنظمة

هيئة حقوق الإنسان: العضل جريمة حرمتها الشريعة ومنعتها الأنظمة
http://almnatiq.net/?p=795267
المناطق _ الرياض

قالت هيئة حقوق الإنسان إن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تعد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعًا. وأكدت أن هذه القضايا تعد أحد أشكال الإيذاء المُجرّمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، وأنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها، بما يكفل توفير الحماية اللازمة للحالات والبت في قضاياهن ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن.

وشددت الهيئة على أن الأنظمة السعودية تُجرم قضية العضل وقد أوضحت المادة الـ”39″ من نظام المرافعات الشرعية أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها. داعية المرأة التي يمارس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي. مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم للمرأة، والتعسف.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الجرائم تعطي مؤشرًا على ضعف التوعية في هذا المجال والتوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.

روابط ذات صلة

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو
في إنجاز مهني جديد.. مبتعث سعودي يحصل على المركز الأول في مسابقة اختبار الاختراق

في إنجاز مهني جديد.. مبتعث سعودي يحصل على المركز الأول في مسابقة اختبار الاختراق
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤول أوروبي

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤول أوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*