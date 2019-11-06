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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=795270
المناطق _ المنامة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأعرب سموه في برقيته عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, في إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن الشقيق، مشيراً إلى أن قيادة المملكة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تعد الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة.
وأشار سموه إلى ما تضطلع به المملكة العربية السعودية من دور محوري إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب سموه عن أمله في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات والعمل معا لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، مشيداً بجهود سموه التي كان لها دور رئيسي بتحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن وتحقيق الوحدة بين كافة أبناء الشعب اليمني.

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