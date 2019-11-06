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السفير الجندان يباشر مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ

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السفير الجندان يباشر مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ

السفير الجندان يباشر مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ
http://almnatiq.net/?p=795283
المناطق _ الرياض

باشر معالي السفير الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا، وسفيراً غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ.
وكان معالي السفير قد وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد الماضي، حيث كان في استقبال معاليه ثلة من السفراء العرب، وأعضاء السفارة، ومدراء المكاتب الفنية التابعة، وعدد من المسؤولين.

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