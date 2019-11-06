احدث الأخبار

“أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق
منطقة الباحة
 السفير الجندان يباشر مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ
أبرز المواد
 دبلوماسيون: إيران احتجزت مفتشة في وكالة الطاقة الذرية لفترة وجيزة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان: العضل جريمة حرمتها الشريعة ومنعتها الأنظمة
أبرز المواد
 رئيس الغرفة التجارية بتبوك يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للسياحة بالمملكة
منطقة تبوك
 الأهلي أمام الهداية ..والهلال مع الابتسام غدًا في الجولة السادسة من دوري كرة الطائرة
أبرز المواد
 سباهي” يعتمد” الفيحاء والفيصلية” في معايير الجودة وسلامة المرضى بالمجمعة
منطقة الرياض
 وزير الإعلام يستقبل سفراء إيرلندا وأذربيجان ومصر
أبرز المواد
 سمو محافظ حفر الباطن يستقبل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري
المنطقة الشرقية
 محافظ بني حسن يفتتح ورشة عمل للتعريف بالجمعيات التعاونية وأهدافها وأنشطتها
منطقة الباحة
 سمو الأمير محمد بن ناصر وبحضور سمو نائبه يرأس الاجتماع الأول لأعضاء شرف مركز الأطفال المعوقين بجازان
أبرز المواد
“أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق

“أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق

منطقة الباحة
السفير الجندان يباشر مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ

السفير الجندان يباشر مهام عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ

أبرز المواد
دبلوماسيون: إيران احتجزت مفتشة في وكالة الطاقة الذرية لفترة وجيزة

دبلوماسيون: إيران احتجزت مفتشة في وكالة الطاقة الذرية لفترة وجيزة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

أبرز المواد

“أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق

“أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق
http://almnatiq.net/?p=795286
المناطق _ الباحة
افتتحت جمعية “أكناف” لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة، فرعها بمحافظة العقيق، وذلك لخدمة أسر المحافظة والمراكز القريبة منها، ليكون اللبنة الثالثة التي تضاف إلى منظومة فروع الجمعية في مدينة الباحة وعدد من محافظاتها.وبلغ عدد المستفيدين من الجمعية بمنطقة الباحة 1434 يتيما ويتيمه يشكلون 453 أسرة، وبحسب مدير عام الجمعية عادل بن جمعان الزهراني، أن “أكناف” تسعى لتنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال افتتاح الفروع ليشمل كافة محافظات الباحة، للتوسع في نطاقها الخدمي وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأسر الأيتام في كل محافظة على حدة.
ونوّه الزهراني بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – مشيداً في الوقت ذاته بالمتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية أكناف من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والرئيس الفخري للجمعية، على متابعة الجمعية، وتوجيهنا لكل ما من شأنه خدمة الأيتام، وتلمس احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

روابط ذات صلة

محافظ بني حسن يفتتح ورشة عمل للتعريف بالجمعيات التعاونية وأهدافها وأنشطتها

محافظ بني حسن يفتتح ورشة عمل للتعريف بالجمعيات التعاونية وأهدافها وأنشطتها
أمير الباحة يستقبل رئيس مركز بني كبير

أمير الباحة يستقبل رئيس مركز بني كبير
تسعة لقاءات دورية للنحالين والمهتمين بتربية النحل وصناعة العسل بمنطقة الباحة

تسعة لقاءات دورية للنحالين والمهتمين بتربية النحل وصناعة العسل بمنطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*