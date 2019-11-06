“أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق

المناطق _ الباحة

افتتحت جمعية “أكناف” لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة، فرعها بمحافظة العقيق، وذلك لخدمة أسر المحافظة والمراكز القريبة منها، ليكون اللبنة الثالثة التي تضاف إلى منظومة فروع الجمعية في مدينة الباحة وعدد من محافظاتها.وبلغ عدد المستفيدين من الجمعية بمنطقة الباحة 1434 يتيما ويتيمه يشكلون 453 أسرة، وبحسب مدير عام الجمعية عادل بن جمعان الزهراني، أن “أكناف” تسعى لتنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال افتتاح الفروع ليشمل كافة محافظات الباحة، للتوسع في نطاقها الخدمي وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأسر الأيتام في كل محافظة على حدة.

ونوّه الزهراني بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية من قبل الحكومة الرشيدة، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – مشيداً في الوقت ذاته بالمتابعة الدائمة التي تتلقاها جمعية أكناف من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والرئيس الفخري للجمعية، على متابعة الجمعية، وتوجيهنا لكل ما من شأنه خدمة الأيتام، وتلمس احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.