التعاون يتجاوز الرائد بثلاثية في مؤجلة الجولة الرابعة

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حسم التعاون مواجهته ضد منافسه التقليدي الرائد حينما تجاوزه بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء والمؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتظر التعاون دقيقة ونصف فقط بعد انطلاقة المباراة ليسجل هدفه الأول وذلك بتمريرة من سيدريك أميسي وصلت إلى مدالله العليان المنفرد بالمرمى والذي لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك.

وفي الدقيقة 18 ضاعف عبدالمجيد السواط النتيجة للتعاون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما ألغى الحكم هدفًا ثالثًا للتعاون سجله اللاعب ياسين برناوي في الدقيقة 70 بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR).

وفي الدقيقة 88 تحصل سيدريك أميسي على ركلة جزاء بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو، تقدم لها هيلدون راموس وأحرز منها الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 90، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية خلال فرحته ويغادر المواجهة بالبطاقة الحمراء.

وكان التعاون قد لعب منقوصاً منذ الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد طرد لاعبه مدالله العليان صاحب الهدف الأول لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ 16 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.

