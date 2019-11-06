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خادم الحرمين يتلقى التهنئة في اتصال هاتفي من ملك الأردن بمناسبة توقيع اتفاق الرياض

خادم الحرمين يتلقى التهنئة في اتصال هاتفي من ملك الأردن بمناسبة توقيع اتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=795311

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ جلالته خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – جلالة ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدا أن المملكة ستظل دوماً مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.

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