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مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم

مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم
http://almnatiq.net/?p=795314
المناطق - الجوف

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الفائزين في المسابقة التي نظمتها الإدارة لاختيار أفضل تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
وثمّن الغامدي الدور العظيم الذي يقوم به المعلمين والمعلمات في تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن الإدارة حريصة على تكريم المعلمين الذين يساهمون في بناء وصناعة العقول.
من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط أن المسابقة نظمتها الإدارة ضمن الاحتفال بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، وقال إن الإدارة طرحت المسابقة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الوسم الخاص بالمسابقة #يوم_المعلم_بالجوف.
وقال إن اللجنة الخاصة بالاحتفاء بيوم المعلم برئاسة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان وعضوية عدد من الإدارات المعنية، أقرت فوز ثلاث تغريدات بالمسابقة، وهي: المركز الأول وجائزة مالية قدرها 1500 ريال، تغريدة “بيديه رسم مستقبل الأمم، بفكره تغذت الأمم، منه انطلقت كل المهن، إنه المعلم الذي يتدفق عطائه مع البشرية، من المهد حتى اللحد، ما أعظمك أيها المعلم وما أعظم عطائك”، للمعلم في مدرسة عبادة بن الصامت الابتدائية بسكاكا الأستاذ صالح بن حامد الرويلي، المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 1000 ريال تغريدة “تحية وتقدير لكل بنّاء للخير، معطاء للعلم، زارع للقيم، مُحفز للهِمم. أنت المعلم الذي يصنع العظماء”، للمعلم في مدرسة سراقة بن مالك المتوسطة بسكاكا الأستاذ محمد بن سليم العوذة، المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 500 ريال تغريدة “إلى كل معلم ومعلمة دمتم لنا فخراً يامن بلغتم الرسالة بكل أمانة”، لقائدة روضة المجد بطبرجل الأستاذة عيدة بنت سالم الشراري .

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