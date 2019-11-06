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وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين

وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين
http://almnatiq.net/?p=795319
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم، بكبير وزراء سنغافورة ووزير التجارة والصناعة الدكتور كوه بوه كون، ووزير البيئة والموارد المائية ماساقوس ذو الكفلي، حيث ناقش اللقاء الرغبة بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر في الاقتصاد الدائري للكربون، ومعالجة الانبعاثات الكربونية، وأهمية التوازنِ والشمولية، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إلى جانب أهمية تحقيق التوازن في مزيج الطاقة.
كما ناقش الطرفان أهمية مواجهة تحديات التنمية المستدامة التي تقدر ضمناً جميع الخيارات وتشجع كافة جهود الحد من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وفي الوقت نفسه أيضاً، تسهيل النمو الاقتصادي العالمي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص الواعدة لتطوير التعاون في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بجوانب الطاقة وسبل تطويرها، ورغبة الحكومة السنغافورية في المساهمة في برامج ومشاريع تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تبادل الآراء في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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