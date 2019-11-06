مؤتمر التنمية الدولي يبرز منجزات المملكة في مجال الأمن والسلامة البحرية

أبرزت جلسات المؤتمر الدولي “تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعده” الذي تنظمه في جدة الهيئة العامة للنقل البحري بالتعاون مع المنظمة البحرية العالمية في يومه الثاني، منجزات المملكة في مجال الأمن والسلامة البحرية, وحماية البيئة البحرية، والتركيز على ما توصلت إليه في مجال الصناعات البحرية, والشركات الملاحية في المملكة، بهدف إطلاع الحاضرين من الدول المشاركة على ما توصلت إليه المملكة في هذه المجالات.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للقطاع البحري المهندس فريد القحطاني أن المملكة حققت خلال السنتين الماضيتين قفزات نوعية في مجال النقل البحري من حيث تسجيل السفن وحمولتها الطنية، لافتاً النظر إلى أن الحمولة الطنية قفزت بين 2017 و 2018م أكثر من الضعف لتصل إلى 8 ملايين طن، متوقعاً أن تستمر هذه القفزات خلال المدة المتبقية من 2019م لتصل إلى حوالى 9 ملايين طن حتى نهاية السنة.

وذكر نائب رئيس الهيئة العامة للنقل البحري أن المملكة عضو في (40) إتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، كان آخرها توقيع ( 3 ) إتفاقيات في عام 2019م , مؤكدًا اعتماد إستراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية وغيرها.

وتوقع القحطاني أن يشهد قطاع النقل البحري إنجازات كبرى على مختلف المستويات خصوصا الأكاديمية منها، مشيراً إلى اعتماد كليتين للدراسات البحرية , الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإسهام في سد العجز الموجود في الكوادر البحرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن المملكة بدأت ولأول مرة هذا العام بإصدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن طريق الهيئة العامة للنقل، مؤكداً تطبيق أعلى المعايير العلمية والعملية لمنح هذه الشهادة وفق اتفاقية التدريب وأعمال النوبة الدولية “STCW” , إلى جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري كأحد أهداف المنظمة.

من جانبها استعرضت مديرة الجامعة البحرية العالمية بالسويد الدكتورة كليوباترا هنري وثيقة العمل البحري، فيما ناقشت الجلسة التي قدمها ضابط مشروع مدونة سلوك جيبوتي كورجي ميشني العلاقات بين الدول واتفاقية جدة للتمنية البحرية وأدوات المنظمة لتحقيق ذلك.

ثم تحدث نائب قائد أكاديمية الأمير محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء جبريل بن علي الحازمي عن جهود المملكة العربية السعودية “وزارة الداخلية – حرس الحدود ” في بناء قدرات الدول وتعديلات جدة 2017م على مدونة جيبوتي, فيما ناقش مدير إدارة البحث والإنقاذ في حرس الحدود اللواء ناجي الجهني المبادرة الإقليمية للمملكة لتحقيق التنمية المستدامة للنقل البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.

واختتمت جلسات اليوم الأول باستعراض المبادرات الدولية في مجال النقل البحري والتنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق وحماية البيئة البحرية, قُدمت من مجمع الملك سلمان للخدمات البحرية.

