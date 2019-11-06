احدث الأخبار

النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي
أبرز المواد
 مؤتمر التنمية الدولي يبرز منجزات المملكة في مجال الأمن والسلامة البحرية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
أبرز المواد
 وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين
أبرز المواد
 المملكة تدين جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش الأردنية
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم
منطقة الجوف
 خادم الحرمين يتلقى التهنئة في اتصال هاتفي من ملك الأردن بمناسبة توقيع اتفاق الرياض
أبرز المواد
 التعاون يتجاوز الرائد بثلاثية في مؤجلة الجولة الرابعة
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو
أبرز المواد
 في إنجاز مهني جديد.. مبتعث سعودي يحصل على المركز الأول في مسابقة اختبار الاختراق
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤول أوروبي
أبرز المواد
 “أكناف” لرعاية الأيتام تفتتح فرعها في محافظة العقيق
منطقة الباحة
النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي

النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي

أبرز المواد
مؤتمر التنمية الدولي يبرز منجزات المملكة في مجال الأمن والسلامة البحرية

مؤتمر التنمية الدولي يبرز منجزات المملكة في مجال الأمن والسلامة البحرية

أبرز المواد
الولايات المتحدة ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

الولايات المتحدة ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

أبرز المواد
وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين

وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين

أبرز المواد

النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي

النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي
http://almnatiq.net/?p=795331
المناطق - الرياض

لحق فريق النصر الأول لكرة القدم، بنده الهلال في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه 2-0 على ضيفه الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المحلي.
النتيجة رفعت رصيد الفريق الأصفر إلى 20 نقطة متساوياً مع غريمه الأزرق في الرصيد النقطي، حيث يتفوق الثاني بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الثالث.
سجل ثنائية النصر عبدالرزاق حمدالله الدقيقة 11 والبرازيلي جوليانو فيكتور عند الدقيقة 29.
هذا، وسيحل النصر ضيفاً على الوحدة 24 نوفمبر الحالي، بينما يواجه الفيصلي نظيره الأهلي قبلها بـ24 ساعة ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

روابط ذات صلة

مؤتمر التنمية الدولي يبرز منجزات المملكة في مجال الأمن والسلامة البحرية

مؤتمر التنمية الدولي يبرز منجزات المملكة في مجال الأمن والسلامة البحرية
الولايات المتحدة ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

الولايات المتحدة ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين

وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*