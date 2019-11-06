النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي

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لحق فريق النصر الأول لكرة القدم، بنده الهلال في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه 2-0 على ضيفه الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المحلي.

النتيجة رفعت رصيد الفريق الأصفر إلى 20 نقطة متساوياً مع غريمه الأزرق في الرصيد النقطي، حيث يتفوق الثاني بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الثالث.

سجل ثنائية النصر عبدالرزاق حمدالله الدقيقة 11 والبرازيلي جوليانو فيكتور عند الدقيقة 29.

هذا، وسيحل النصر ضيفاً على الوحدة 24 نوفمبر الحالي، بينما يواجه الفيصلي نظيره الأهلي قبلها بـ24 ساعة ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.