إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات لولاية رابعة

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جدّد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسًا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلاً عن وكالة أنباء الإمارات أن المجلس الأعلى للاتحاد أعرب عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد، وأن يوفقه الله لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقد انتخب رئيسًا للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من نوفمبر 2004م.