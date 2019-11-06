الدفاع المدني بحائل يوجه بأخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية على المنطقة

المناطق - حائل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، منذ قليل، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على ما صدر من تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر بيان لها، عن احتمال أن تتأثر الأجواء في عدد من مناطق المملكة بمتغيرات جوية ومنها منطقة حائل -بمشيئة الله- حيث يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد يتساقط معها البرد، إضافة إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

ويتوقع بداية هذه الموجة الباردة على المنطقة من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٣/١١ هـ، وقد تستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع.

من جهتها أوصت المديرية العامة للدفاع المدني بحائل، على الجميع باتباع تعليمات السلامة، والتي تدعوا من خلالها إلى البقاء في مواقع آمنه عند هبوب الرياح وهطول الأمطار، والحذر من تطاير الأجسام المتحركة وبعض الألواح المعدنية من أسقف المباني، إضافة إلى تجنب أي سلوك لا تحمد عواقبه، سواء بالمغامرة ومحاولة عبور مجاري المياه أو مجاورة مستنقعات المياه بعد هطول الأمطار، أو محاولة السباحة في المياه الراكدة.

وإذ تنبه مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل عن هذه المتغيرات، فإنها تأمل من الجميع توخي الحيطة وإتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة، وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.