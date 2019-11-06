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مدني أملج يقوم بزيارات توعوية على مواقع مختلفة استعداداً لموسم الشتاء

منطقة حائل

مدني أملج يقوم بزيارات توعوية على مواقع مختلفة استعداداً لموسم الشتاء

مدني أملج يقوم بزيارات توعوية على مواقع مختلفة استعداداً لموسم الشتاء
http://almnatiq.net/?p=795341
المناطق - تبوك - فايز السميري:

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة تبوك, بزيارات توعوية بمواقع مختلفة والتي يرتادها الجمهور من مراكز صحية ومقرات حكومية ومحلات تجارية بالمحافظة .
حيث تم توزيع نشرات توعوية تضمنت ، ارشادات السلامة أثناء هطول الامطار ، واخطار الكهرباء والاستخدام الآمن للغاز والوقاية من مخاطر الكهرباء والدفايات بالمنازل وارشادات الرحلات البرية وارشادات للتائهين بالرحلات الصحراوية .

وذلك ضمن أعمال خطة السلامة “وعيكم .. نجاة” التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة .

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