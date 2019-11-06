مدني أملج يقوم بزيارات توعوية على مواقع مختلفة استعداداً لموسم الشتاء

المناطق - تبوك - فايز السميري:

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة تبوك, بزيارات توعوية بمواقع مختلفة والتي يرتادها الجمهور من مراكز صحية ومقرات حكومية ومحلات تجارية بالمحافظة .

حيث تم توزيع نشرات توعوية تضمنت ، ارشادات السلامة أثناء هطول الامطار ، واخطار الكهرباء والاستخدام الآمن للغاز والوقاية من مخاطر الكهرباء والدفايات بالمنازل وارشادات الرحلات البرية وارشادات للتائهين بالرحلات الصحراوية .

وذلك ضمن أعمال خطة السلامة “وعيكم .. نجاة” التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة .

