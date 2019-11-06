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وزير الطاقة يبحث مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين

وزير الطاقة يبحث مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين
http://almnatiq.net/?p=795345
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة اليوم بالرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب خلال زيارته الحالية للمملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وسبل تطويره، كما تناول الجانبان افتتاح مركز للتقنية الحديثة في مدينة الرياض، الذي يعد الخامس على مستوى العالم.

وأبدى شواب تقديره للمشاركة الفاعلة للمملكة في المنتدى على مدى عقود عديدة، منوهًا باستعداده لدعم المملكة في فعاليات قمة العشرين المقبلة، والمقرر عقدها في الرياض نوفمبر المقبل.

وتناول الجانبان تجاوز المملكة لأثر الاعتداءات على منشآت شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، وقدرتها على مواجهة مثل هذه التحديات التي تجلت في تمكنها من استعادة الإنتاج وتحقيق التوازن في وقت قصير.

وكانت المملكة قد وقعت مذكرة تفاهم مع المنتدى تركز على الـتعاون فـي الشـراكات بـين الـقطاعين العام والخاص وكذلك المبادرات الرئيسـة، بما فـي ذلك الـتي تركز عـلى مسـتقبل الـطاقـة والـصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية وغيرھا من المجالات الأخرى.

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