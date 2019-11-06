احدث الأخبار

أكتوبر الماضي “الأعلى حرارة” في التاريخ
أبرز المواد
 وزير الطاقة يبحث مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين
أبرز المواد
 مدني أملج يقوم بزيارات توعوية على مواقع مختلفة استعداداً لموسم الشتاء
منطقة حائل
 الدفاع المدني بحائل يوجه بأخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية على المنطقة
منطقة حائل
 إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات لولاية رابعة
أبرز المواد
 النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي
أبرز المواد
 مؤتمر التنمية الدولي يبرز منجزات المملكة في مجال الأمن والسلامة البحرية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
أبرز المواد
 وزير الطاقة يبحث التعاون في الاقتصاد الدائري للكربون مع وزيرين سنغافوريين
أبرز المواد
 المملكة تدين جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش الأردنية
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يكرم الفائزين بمسابقة يوم المعلم
منطقة الجوف
 خادم الحرمين يتلقى التهنئة في اتصال هاتفي من ملك الأردن بمناسبة توقيع اتفاق الرياض
أبرز المواد
أكتوبر الماضي “الأعلى حرارة” في التاريخ

أكتوبر الماضي “الأعلى حرارة” في التاريخ

أبرز المواد
وزير الطاقة يبحث مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين

وزير الطاقة يبحث مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين

أبرز المواد
مدني أملج يقوم بزيارات توعوية على مواقع مختلفة استعداداً لموسم الشتاء

مدني أملج يقوم بزيارات توعوية على مواقع مختلفة استعداداً لموسم الشتاء

منطقة حائل
الدفاع المدني بحائل يوجه بأخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية على المنطقة

الدفاع المدني بحائل يوجه بأخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية على المنطقة

منطقة حائل

أكتوبر الماضي “الأعلى حرارة” في التاريخ

أكتوبر الماضي “الأعلى حرارة” في التاريخ
http://almnatiq.net/?p=795348
المناطق - وكالات

قالت خدمة رصد الأرض في الاتحاد الأوروبي “هيئة كوبرنيكوس”، الثلاثاء، إن متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2019، كان الأكثر حرارة لهذا الشهر منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

وقالت هيئة كوبرنيكوس أن شهر أكتوبر الماضي كان أكثر أشهر أكتوبر دفئا في التاريخ، مشيرة إلى أنه الشهر الخامس على التوالي الذي يحطم الرقم القياسي أو يقترب منه.

فقد سجلت فيه حرارة تزيد 0.69 درجة مئوية عن المعدل الوسطي للفترة 1981-2010 محطما بـ0.01 درجة مئوية درجة الحرارة التي سجلت في أكتوبر 2015 وبفارق 1.2 درجة عن المعدل المسجل قبل الثورة الصناعية.

وقالت الهيئة إن العديد من الدول الأوروبية شهدت درجات حرارة أعلى من المتوسط طوال الشهر، باستثناء تلك الموجودة في الشمال والشمال الغربي من القارة، إلا أن الحالات الشاذة في درجات الحرارة في أوروبا تكون أكبر من مثيلاتها في العالم، خاصة في فصل الشتاء.

وكانت درجات الحرارة أعلى أيضا من المتوسط في أجزاء كبيرة من القطب الشمالي، لكن الجزء الغربي من الولايات المتحدة وكندا تعرض لدرجات حرارة أكثر برودة من المعتاد.

وقالت كوبرنيكوس إن درجة حرارة أكتوبر زادت بالفعل بمعدل 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

وأوضحت هيئة كوبرنيكوس في بيان “إنه الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل فيه مستوى قياسي أو يقترب كثيرا منه”.

يشار إلى أن درجات الحرارة في شهري يونيو ويوليو حطمت الرقم القياسي في هذا المجال، فيما حل شهر أغسطس 2019 في المرتبة الثانية بينما حل شهر سبتمبر في المرتبة الأولى.

وكانت السنوات الأربع الأخيرة الأكثر دفئا في العالم.

وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في أغسطس أن يكون العام 2019 بين أكثر 5 سنوات دفئا بسبب تأثير التغير المناخي الذي يتوقعه العلماء.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة يبحث مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين

وزير الطاقة يبحث مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل التعاون بين الجانبين
إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات لولاية رابعة

إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات لولاية رابعة
النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي

النصر يلحق بالهلال بمؤجلة الفيصلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*