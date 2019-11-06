السودان ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

المناطق - واس

رحبت الحكومة السودانية بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبرم أمس في الرياض.

وأعربت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم عن ثقتها في قدرة الأطراف المعنية كافة على إنهاء حالة التوتر في الجنوب اليمني وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق، مؤكدة دعمها المتواصل وبذلها الجهود الممكنة كافة لاستعادة اليمن أمنه واستقراره وضمان وحدته وسلامة أراضيه وإعادة بناء دولته.