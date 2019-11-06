الأمير تركي بن بندر يرعى تخريج الدفعة “130” من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم حفل تخريج الدورة ” 130 ” من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، وذلك في ميدان العرض بمدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد .

وكان في استقبال سموه لدى وصول مقر الحفل قائد المنطقة الشرقية المكلف اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، وقائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي.

وفور وصول سموه عزف سلام الفريق بعدها تشرف قادة الأجنحة وأركانات المعهد بالسلام على سموه ، بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي الذي أعد بهذه المناسبة ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران المكلف كلمة رحب فيها بسمو قائد القوات الجوية في عرين العطاء ومعقل الرجال الفنيين في يوم التتويج والحصاد والوطن يزداد شموخاً ورفعةً بعطاء وتضحيات أبنائه في ميادين العز والشرف.

وقال اللواء الطيار الركن ناصر الزعبي: أهلاً بكم يا سمو القائد ونحن نحتفل هذه الليلة تحت رعايتكم الكريمة بتخريج الدورة المئة والثلاثين من طلبة هذا العرين، وإن تشريفكم لنا ومشاركتكم أبنائكم الخريجين فرحتهم سيبقى في ذاكرة كل طالب من طلبة هذا الصرح الشامخ, وسيكون يوماً خالداً يتجسد فيه التلاحم والولاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأضاف اليوم يحتفل المعهد بتخريج دفعة جديدة من أبنائه الطلبة، متسلحين بسلاح العلم والتقوى، وبالفكر العسكري السليم، لآداء الواجب بكفاءة وهمة عالية، مشيراً إلى أن هؤلاء الخريجين أمضوا أكثر من عامين ونصف في هذا العرين، ملتحقين ببرامجه التدريبية داخل المعهد وفي برامجه الخارجية للابتعاث للتدريب على منظومة طائرات ( ف 15 إس أي ) في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظومة طائرات (التايفون) في المملكة المتحدة، والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والبرامج التدريبية في كل من قاعدة الملك سلمان الجوية الجوية، وقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

وبين الزعبي أن ما تتميز به هذا الدفعة أنها تعد من أكبر الدفعات في تاريخ معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية من حيث العدد ، كما أن من بين هؤلاء الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ اللواء الزعبي ، الخريجين وأولياء أمورهم بتخرجهم، وقطف ثمار جهدهم ومثابرتهم، كما أوصاهم بمخافة الله عز وجل في القول والعمل، والإخلاص في آداء ما يوكل إليهم من مهام، وفاءً بالعهد وولاءً لقادة هذا الوطن الغالي.

وأعرب قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران المكلف في ختام كلمته عن شكره لسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية على رعايته للحفل ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والإيمان ويحفظ بلادنا من كيد الكائدين.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الفني الخريج عبدالرحمن بن طالع الربعي، عبر فيها عن سعادته وزملائه بتشريف سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية، لحفل التخرج وقال : أصالة عن نفسي ونيابةً عن زملائي الخريجين نرحب بسموكم الكريم أجمل ترحيب في حفل تخرجنا في هـذا الصرح الشامخ حيث نهلنا من علومه الفنية وتدريباته العسكرية بكل جد واجتهاد، ما يجعلنا نستعد للالتحاق بزملاء سبقونا في ميادين العمل والعطاء للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، مضيفاً أن فرحتنا بلا حدود ونحن نسير بهمةٍ حتى القمة نحو مستقبلٍ مشرق لوطننا ومقدساته وفي الختام أسأل الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يحفظ سموكم ،وأن يديم علينا أمننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عقب ذلك تقدم قائد طابور العرض للاستئذان ببدء العرض العسكري حيث استعرض الخريجون وأسراب الطلبة أمام سمو قائد القوات الجوية والحضور .

إثر ذلك ردد طلبة المعهد نشيد المعهد أمام سمو قائد القوات الجوية، بعدها سُلمت الراية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ثم تلا قائد جناح الطلبة العميد الطيار الركن أحمد بن خلف الحصيني القسم وردده الخريجون من بعده .

بعدها أعلنت نتائج الدورة المتخرجة وتسليم الجوائز، حيث أعلن قائد جناح التعليم المكلف العقيد الفني الركن عبدالغني بن صالح الجهني نتائج الدورة المتخرجة رقم (130 ) من طلبةِ معهدِ الدراساتِ الفنيةِ للقوات الجوية، من بينهم خريجون على منظومة طائرات ( ف 15 إس أي ) أنهوا تدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وخريجون على منظومة طائرات ( تايفون ) أنهوا تدريبهم في المملكة المتحدة، وخريجونَ من الكليةِ التقنيةِ العالمية لعلومِ الطيران بالرياض، وخريجون من مدرسة النقل الجوي ، ومدرسة السلامة، وخريجون من مملكةِ البحرين الشقيقة، ثم تشرف الأوائل والمتفوقون من طلبة الدورة الخريجين بتسلم الجوائز من سمو راعي الحفل .

بعد ذلك كرّم سمو قائد القوات الجوية المتميزين من منسوبي معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية والشركات المتعاقدة، ثم قدم قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي هدية تذكارية لسمو قائد القوات الجوية .

ثم عزف السلام الملكي معلناً انتهاء الحفل، والتقطت الصور التذكارية للخريجين مع سمو قائد القوات الجوية راعي الحفل.

حضر الحفل جميع قادة أفرع القوات المسلحة بالشرقية وعدد من العسكريين والمدنيين وأولياء أمور الطلبة الخريجين وعدد من أمهات الخريجين.

