جامعة الجوف تعلن بدء التسجيل في أكاديميتها الرياضية

المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف بدء التسجيل في الأكاديمية الرياضية، التي أُعلِنُ إنشاؤها سابقاً، حيث تهدف لاكتشاف مواهب كرة القدم ورعايتها وتنميتها لإعداد جيل متميز وقادر على المشاركة في الأنشطة الرياضية

وخدمة المنطقة والوطن.

وتتطلع الجامعة من خلال الأكاديمية إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة للموهوبين رياضياً من طلاب الجامعة والمجتمع المحلي، لتصبح الجامعة والمنطقة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً، وتوفير بيئة تدريبية آمنة لبناء اللاعب، بالإضافة إلى انتقاء وتطوير اللاعبين ومواكبة الأفكار الاستثمارية والتسويقية.

وتستهدف الأكاديمية تنمية وصقل اللاعبين بأساسيات ومهارات كرة القدم، وانتقاء أفضل العناصر وتطويرها لتسويقها داخلياً وخارجياً، وتشجيع المجتمع على ممارسة كرة القدم ونشر ثقافتها، إلى جانب

الارتقاء بمستوى الكفاءة البدنية، وترسيخ الروح الرياضية والوعي وتوطيد العلاقات وتحقيق التكيّف النفسي والاجتماعي، وتقديم الاستشارات الرياضية.

وتستقبل الأكاديمية جميع فئات المجتمع من السعوديين والمقيمين، حيث تبدأ فئات المراحل السنية ما بين 6 إلى 18 سنة، ويديرها كوادر ذات خبرات فنية مؤهلة.

وتتضمن أنشطة الأكاديمية إعداد اللاعب بدنياً وصحياً ونفسياً وفنياً، وتعليمه الصحة العامة والمهارات الأساسية لكرة القدم، وتفريغ اللاعبين للأندية، وعمل توأمة مع الأندية، ومحاضرات نظرية، ورحلات ترفيهية، بالإضافة إلى عمل لقاءات ودية مع الأندية والأكاديميات الأخرى.

ودعت عمادة شؤون الطلاب الراغبين بالانضمام إلى الانتباه لعدد من الخطوات أثناء العملية التدريبية، أهمها مراعاة الفروق الفردية بين اللاعبين، وحضور المتعة أثناء ممارسة اللعبة، وتصحيح الأخطاء،

فضلاً عن إشراك جميع اللاعبين في المنافسات وغرس ثقافة تقبل الفوز والهزيمة، والتنوع والابتكار أثناء الوحدة التدريبية .

وسيكون مقر الأكاديمية في ملاعب كلية طب الأسنان بسكاكا، وتتضمن مجمعاً رياضياً وصحياً متكاملاً لخدمة الملاعب، وغرف الإداريين، وغرف الملابس، إضافة إلى مركزي العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي .