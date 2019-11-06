تراحم تبوك تختتم دورة “فن الريزن” لنزيلات سجون المنطقة

المناطق- تبوك :

اختتمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك دورة تدريبية بعنوان “أساسيات فن الريزن وطرق تنفيذه بالشكل الصحيح” لنزيلات سجون تبوك وقدمتها على ثلاثة أيام المدربة مريم الهرفي.

وأوضحت مديرة القسم النسائي بتراحم تبوك دينا الغريض أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من برامج اللجنة التي تقدمها للنزيلات لتأهيلهن لسوق العمل بعد انتهاء محكوميتهن موجهة شكرها للمدربة على ماقدمته من معلومات وللنزيلات لحرصهن على التفاعل والاستفادة من إتقان فن الريزن بالشكل الصحيح.