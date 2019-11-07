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أمانة تبوك تعرض فرصها الاستثمارية للجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف السعودية

أمانة تبوك تعرض فرصها الاستثمارية للجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف السعودية

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أمانة تبوك تعرض فرصها الاستثمارية للجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف السعودية

أمانة تبوك تعرض فرصها الاستثمارية للجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف السعودية
http://almnatiq.net/?p=795395
المناطق - تبوك :

التقى أمين منطقة تبوك المهندس فارس مياح الشفق اليوم بوفد اللجنة الوطنية للسياحة الوطنية برئاسة ماجد بن عبدالمحسن الحكير الذي يزور المنطقة حاليا وذلك في مقر أمانة المنطقة.
بعد ذلك قدمت إدارة الاستثمار بالأمانة عرضا شاملا للفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخِدْمات في المنطقة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة كما تهدف أيضا إلى التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية ما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.
وفي ختام اللقاء عبر الحكير والوفد المرافق عن شكرهم وتقديرهم لأمانة المنطقة مثمنين جهودها في طرح مثل هذه الفرص النوعية والواعدة في مجال الاستثمار.

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