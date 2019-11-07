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مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور معالي مدير جامعة الجوف

مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور معالي مدير جامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=795398
المناطق - الجوف

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بزيارة لمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري .
وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز دور التعاون بين الهيئة والجامعة من خلال البرامج التي ستنفذ مستقبلاً بهدف تحقيق النتائج المرجوه بين الجهتين .
وفي نهاية اللقاء قدم سعادة مدير عام الهيئة شكره لمعالي مدير الجامعة على استقباله وترحبيبه الغير مستغرب للتعاون المميز بين الجهتين بما يحقق الأهداف المرجوه .

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