مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور معالي مدير جامعة الجوف

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قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بزيارة لمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري .

وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز دور التعاون بين الهيئة والجامعة من خلال البرامج التي ستنفذ مستقبلاً بهدف تحقيق النتائج المرجوه بين الجهتين .

وفي نهاية اللقاء قدم سعادة مدير عام الهيئة شكره لمعالي مدير الجامعة على استقباله وترحبيبه الغير مستغرب للتعاون المميز بين الجهتين بما يحقق الأهداف المرجوه .