قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بزيارة لمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري .
وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز دور التعاون بين الهيئة والجامعة من خلال البرامج التي ستنفذ مستقبلاً بهدف تحقيق النتائج المرجوه بين الجهتين .
وفي نهاية اللقاء قدم سعادة مدير عام الهيئة شكره لمعالي مدير الجامعة على استقباله وترحبيبه الغير مستغرب للتعاون المميز بين الجهتين بما يحقق الأهداف المرجوه .
مدير الهلال الأحمر بالجوف يزور معالي مدير جامعة الجوف
قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بزيارة لمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري .
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