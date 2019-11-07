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محافظ دومة الجندل وأمين الجوف يتفقدان استعدادات مهرجان السمح الموسمي

محافظ دومة الجندل وأمين الجوف يتفقدان استعدادات مهرجان السمح الموسمي

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محافظ دومة الجندل وأمين الجوف يتفقدان استعدادات مهرجان السمح الموسمي

محافظ دومة الجندل وأمين الجوف يتفقدان استعدادات مهرجان السمح الموسمي
http://almnatiq.net/?p=795401
المناطق - الجوف

تفقد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وأمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لمهرجان السمح الموسميالمهندس عاطف بن محمد الشرعان الاستعدادات الخاصة بمهرجان السمح الموسمي الأول الذي ستنطلق فعالياته مساء غدفي مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، واطلعا على جاهزية مقر المهرجان و الاستعدادات النهائية للافتتاح.

وتجوّلا على أجنحة و أركان المهرجان، ومقر الحفل، مستمعين لشرح من رئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذيللمهرجان المهندس فهد بن إبراهيم العنزي عن الاستعدادات وبرنامج افتتاح المهرجان، كما اطّلع الجميع على صالة الفعالياتالتي يجري إنشاؤها حاليًا على وستنتهي في القريب العاجل، وحثّ الدكتور التمياط كافة اللجان على بذل مزيد من الجهدلإظهار هذا المهرجان بالصورة المشرّفة .

وفي ختام الزيارة رفع التمياط شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوفعلى دعمه وتوجيهاته ومتابعته المستمرة لإنجاح فعاليات المهرجان الاقتصادي، و الجوانب التنموية للمنطقة، كما قدّم شكرهوتقديره لأمين المنطقة و لرئيس بلدية المحافظة على ما شاهده من منجز حضاري يبشر بالخير، ومثمنًا في الوقت ذاته الجهودالحثيثة و المميزة لجميع العاملين في المهرجان.

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