مدير الجامعة يدشن حملة ” جامعتنا خضراء” بالمدينة الجامعية

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دشن معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مبادرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام “جامعتنا خضراء” بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالتزامن مع حملة انطلاق حملة التشجير بالباحة، بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن الشرفي و مدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة المهندس محمد الشهري وبعض عمداء ومسؤولي الجامعة وبعض طلاب المسؤولية الإجتماعية وذلك بالمدينة الجامعية.

وأثنى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين على إقامة مثل هذه المبادرات النوعية التي تأتي ضمن برامج مبادرات الجامعة المتواكبة مع رؤية المملكة 2030م.وعبر معاليه عن طموحاته وتطلعاته بأن تصبح أرض المدينة الجامعية خضراء بالقريب العاجل، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهود في هذا الجانب.وقدم معالي مدير الجامعة شكره وتقدير لفرع وزارة البيئة والمياة والزراعة على تعاونهم وإسهامهم بالمشاركة في الحملة. وقام معاليه بمشاركة الحضور بغرس الشتلات، إيذاناً بانطلاقة المرحلة الأولى من هذه المبادرة، التي تستمر لعدة مراحل حتى تغطي مرافق المدينة الجامعية كافة، بهدف غرس ثقافة البيئة والتشجير في نفوس طلاب الجامعة ومنسوبيها وانعكاسها على الحياة والصحة العامة.