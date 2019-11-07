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كلية التقنية بتيماء تعلن فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني

كلية التقنية بتيماء تعلن فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني

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كلية التقنية بتيماء تعلن فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني

كلية التقنية بتيماء تعلن فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني
http://almnatiq.net/?p=795417
المناطق - تيماء- محمد العنزي :

أعلن المعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بمحافظة تيماء عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440-1441هـ ابتدأ من تاريخ 1441/3/13هـ ويستمر حتى تاريخ 1441/3/23هـ في عدد من التخصصات والوحدات التدريبية التي يضمها المعهد.

ودعا المعهد الراغبين الالتحاق بالبرامج الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموحد على الرابط
www.tvtc.gov.sa واختيار التخصص الذي يناسبهم من التخصصات المتاحة للمعهد وهي مكانيكا السيارات – الحاسب الآلي – الكهرباء الإنشائية – الإنشاءات المعدنية ( اللحام ) ” وللكلية التقنية ” دعم فني حاسب آلي ”

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